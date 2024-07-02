Kayseri'deki olaylarda MOSSAD'ın ne işi var? Erem Şentürk anlattı

Gazeteci Erem Şentürk, Kayseri'de yaşanan olayları değerlendirirken, MOSSAD detayına dikkat çekti. Taciz videosunun çekmesinden 3 saat önce Kayseri isimli iki telegram gruplarının kurulduğunu belirten Şentürk, "Telegram grupları kurulmuş videolar, talimatlar da dağıtılmış." dedi.

Abone ol

Kayseri’de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. İddia sonrası bazı kent sakinleri göçmenlerle ilişkili olduğu bilinen yerlere saldırdı.

Çıkan olaylara ilişkin 67 kişi gözaltına alınırken, şiddet olaylarında 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri de yaralandı.

Gözaltına alınanların 40'ının uyuşturucu gasp tecavüz ve hırsızlıktan sabıkalı oldukları belirtiliyor.

Olayların dumanı tutarken İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD hemen skandal paylaşımda bulundu.

MOSSAD'ın desteğini “twit atarak” ilan ettiği provokasyonu eşzamanlı olarak Suriye’ye de sıçratma çabası istihbarat tezgahı iddialarını güçlendirdi.

Gazeteci Erem Şentürk sosyal medya hesabından Kayseri'deki olaylara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

"O adam videoyu çektikten 3 saat önce Kayseri'de ismi Kayseri olan iki telegram grubu kuruluyor. Yani adamın videoyu yaymasına daha 2 saat var. Ama 2 saat öncesinde Telegram grupları kurulmuş videolar dağıtılmış, talimatlar da dağıtılmış. Nerede ne yapılacağı, Suriyelilerin adreslerinin nerede olduğu kim olduğu Whatsapp ve telegram gruplarında hallolmuş şeyler.

Mossad'ın skandal paylaşımı

Bunları kim organize etti kim yaptı ne yaptıyı anlamak için ilk mesajı verene dikkatli bakalım. İlk mesajı veren MOSSAD. Mossad geceyarısı Kayseri'deki olaylarla ilgili resmi hesabından açıklam yayınlıyor. Açıklamada "Türkiye'nin köpeğine istifa çağrısı" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köpek deniliyor. Öyle fotomontaj değil resmi hesabında duruyor.

"Yedek İsrail'e" karışma mesajı

Şu anda İsrail, CIA hem psiklojik savaş Türkiye'nin iç huzurunu bozulması, iç kavgalar, diğer silahlı örgütlere alan açılması için ırkçılarla birlikte organizasyon yürütüyorlar. Emperyalizm sana Kayseri'de dedi ki 'Suriye'de kurulacak yedek İsrail/PKK bölgesine karışma' dedi. "