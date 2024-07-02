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Erbil'de Osmanlı eseri tarihi çarşıyı yapak PKK'lılar için esnaf idam istedi

Erbil'de Osmanlı eseri tarihi çarşıyı yapak PKK'lılar için esnaf idam istedi

Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı esnafı, çarşıdaki yangını gerçekleştiren terör örgütü PKK mensuplarına idam cezası verilmesini talep ediyor.

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Tarihi Kayseri Çarşısı'nda 5 Mayıs'ta çıkan yangında yaklaşık 250 dükkan ve depo yanarken, yangın nedeniyle büyük bir maddi hasar da oluştu

Irak İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Kerkük, Erbil ve Duhok çarşılarındaki yangınların terör örgütü PKK mensupları tarafından çıkarıldığını duyurdu.

PKK'lı teröristlerin çıkardığı yangın sonrası çarşıda dükkanları yanan esnaf ise teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

"İdam cezasının verilmesini talep ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Kayseri Çarşısı esnaflarından Ömer Muhammed, geçen yıllarda böylesine büyük bir yangın çıkmadığını ve yangın sonrası herkesin olayın arkasında bir elin olduğunu bildiğini belirtti.

Muhammed, suçluların yakalanmasından memnuniyetini dile getirerek, "Saldırganların cezaevine konulmasını, yemek verilmesini ve rahat yaşamalarını istemiyoruz. En ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Bir başka çarşı esnafı Deham Ali de yangının elektrikten kaynaklı olmadığını herkesin bildiği yorumunda bulundu.

Ali, "Verilen ceza hapis olursa bu olaylar tekrarlanabilir. Caydırıcı bir ceza olmalı. O yüzden idam cezasının verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların arkasında terör örgütü PKK var

Esnaf Muhammed İzeddin ise yangında dükkanının tamamen yandığı ve yıkıldığını vurgulayarak, "Olayın normal olmadığı ilk günden belliydi. Saldırganların tüm zarar gören esnafın huzurunda idam edilmesini istiyoruz." talebinde bulundu.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, dün yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti. Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ise Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin Kürdistan Yurtsever Birliği'ne (KYB) bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıklamıştı.

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