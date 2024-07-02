Güvenlik kaynakları: Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik gerekli müdahaleler yapılmıştır

Güvenlik kaynakları, Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar hakkında gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide, Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri'de olayların başladığı, ardından olayların Suriye'nin kuzeyinde de etkisini gösterdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere yönelik düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye'nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir. Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır."

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip ettiğini ve gerekli müdahaleleri yaptığını belirten kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."