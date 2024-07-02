Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Ankara'daki törende iki isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Fahrettin Koca, bugüne kadar gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verirken, "Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu" dedi. Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu da yeni dönemde koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyeceklerinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi. Atama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sağlık Bakanlığı'nda beklenen devir teslim töreni sabah saatlerinde gerçekleşti.
Ankara'daki Bakanlık binasındaki devir teslim töreninde Koca ve Memişoğlu, kameraların karşısına geçti. Görevi devreden Fahrettin Koca, bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgileri paylaştı. Bakan Koca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sağlık çalışanlarına, hastalara, bilim insanlarına, vatandaşlara, çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.
Törende konuşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
Sayın bakan, değerli basın mensupları, bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri akla ve bilgiye hürmet. Diğer dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir. Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır.
Koca: Dönemim acı olayların dönemi oldu
Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük.