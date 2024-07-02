Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Törende konuşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakan, değerli basın mensupları, bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri akla ve bilgiye hürmet. Diğer dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir. Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır.