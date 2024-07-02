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Türkiye-Avusturya maçında Ferdi Kadıoğlu'nu 9 takım izleyecek

Türkiye-Avusturya maçında Ferdi Kadıoğlu'nu 9 takım izleyecek

Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Milli takımdaki performansıyla yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuyu bugünkü Avusturya maçında 9 kulüp scoutu takip edecek.

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor... 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı EURO 2024'te milli takıma da taşıyınca talipleri bir anda arttı.

Geçtiğimiz ay Borussia Dortmund resmi teklif yaptığı Ferdi Kadıoğlu'nu, bugünkü Avusturya maçında birçok kulübün scout ekibi tribünden mercek altına alacak.

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan tam 9 takım, 24 yaşındaki futbolcuyu canlı gözle takip edecek.

Almanya'dan Borussia Dortmund'un yanı sıra Stuttgart ve Bayer Leverkusen, İngiltere'den Arsenal, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton, İspanya'dan ise Atletico Madrid ile Valencia'nın temsilcileri, 24 yaşındaki oyuncuyu izleyecek.

İlginin farkında olan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi kabul etmemiş ve 35 milyon euro talep etmişti.

Fenerbahçe, bu miktarın altında gelecek olan her teklife kapıyı kapatmış durumda.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT1'de canlı olarak yayınlanacak.

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