Fenerbahçe, borsada rakiplerine fark attı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak-haziran dönemini yüzde 106,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Abone ol

Spor endeksi yılın ilk yarısında yüzde 38,9 artış kaydetti.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketleri yılın ilk yarısında borsada başarılı bir performans sergiledi.

Analistler, transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlilik görüldüğünü belirtti.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu ifade eden analistler, ligin üst sıralarında bulunan takımların Avrupa kupalarında yer alarak önemli gelir elde etme şansı yakaladığını anımsattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak-haziran dönemini yüzde 106,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamladı. Süper Lig'de son 3 sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda üçüncü ön elemeye çıkacak olan Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalaması da hisselerine olumlu yansıdı.

Mourinho'nun uluslararası arenada oldukça tanınan biri olduğunu ve bu durumun yurt dışında Türkiye Süper Ligi'nin tanıtımında da etkili olabileceğini aktaran analistler, böylece hem kulüplerin yayın gelirlerinin iyileşebileceğini hem de Avrupa kupalarındaki başarı ihtimalinin borsadaki söz konusu seyri desteklediğini bildirdi.

Portekizli ünlü çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78'inci isim oldu.

Yılın ilk yarısında yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 40,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 36,5 kazandırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 19,7 kaybettirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, borsada da yatırımcısını sevindirdi. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli paya sahip oldu.

Analistler, Galatasaray'ın Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınma projesinin de hisse fiyatını olumlu etkileyebileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ YATIRIMCILARINI ÜZDÜ

Yeşil sahalarda taraftarını mutlu edemeyen Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. 2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamadı.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren siyah-beyazlılar 56 puan topladığı sezonu 6'ncı sırada tamamladı.

Spor şirketlerinin haziranda sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.

Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 52, Galatasaray'ın yüzde 11,2, Trabzonspor'un yüzde 6,8, artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 3,2 azaldı.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, yılın ilk yarısını 18 milyar 717 milyon 118 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 9 milyar 536 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 256 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş, 5 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.