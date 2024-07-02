BIST 10.419
DOLAR 32,66
EURO 35,14
ALTIN 2.444,50
HABER /  GÜNCEL

Çiftlik Bank Davası'nda Mehmet Aydın'dan 'tahliye' şartı

Çiftlik Bank Davası'nda Mehmet Aydın'dan 'tahliye' şartı

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın dahil 20 sanığın yargılandığı dosya, mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Mahkeme, Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mehmet Aydın, duruşmada, tahliyeyi şart koşarak, "Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum" dedi.

Abone ol

Çiftlik Bank ana davasının İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Mehmet Aydın savunmasında, bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değerinin müştekilerin zararını karşılayabileceğini belirtti. Aydın, "Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurtdışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi.

Fatih Aydın ise mahkemeye yaptığı savunmada, şirketlerin değerinin tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyayı mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderdi. Bu kararla birlikte, davanın seyrinde önemli bir aşamaya geçildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi
Milli Savunma Bakanı Güler: "Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır"
Milli Savunma Bakanı Güler: "Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır"
Suriyelilere yönelik saldırılarda gözaltına alınanlardan 285'inin suç kaydı çıktı
Suriyelilere yönelik saldırılarda gözaltına alınanlardan 285'inin suç kaydı çıktı
Fenerbahçe, borsada rakiplerine fark attı
Fenerbahçe, borsada rakiplerine fark attı
Murat Kurum görevi devraldı: Bu adımları kararlılıkla atacağız!
Murat Kurum görevi devraldı: Bu adımları kararlılıkla atacağız!
Jose Mourinho ezeli rakiplerine ilk taşı attı: Umarım maaşları ödeyebilirler
Jose Mourinho ezeli rakiplerine ilk taşı attı: Umarım maaşları ödeyebilirler
Tüm Emekliler Derneği'nden maaşlar iyileştirilsin talebi
Tüm Emekliler Derneği'nden maaşlar iyileştirilsin talebi
Kuzey Kore'den 4,5 tonluk savaş başlığı taşıyabilen yeni füze
Kuzey Kore'den 4,5 tonluk savaş başlığı taşıyabilen yeni füze
Gerekli müdahale yapıldı! Güvenlik kaynaklarından "Suriye" açıklaması
Gerekli müdahale yapıldı! Güvenlik kaynaklarından "Suriye" açıklaması
'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasıyla ilgili açıklama
'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasıyla ilgili açıklama
Türkiye-Avusturya maçında Ferdi Kadıoğlu'nu 9 takım izleyecek
Türkiye-Avusturya maçında Ferdi Kadıoğlu'nu 9 takım izleyecek
Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı
Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı