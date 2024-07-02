Çiftlik Bank Davası'nda Mehmet Aydın'dan 'tahliye' şartı

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın dahil 20 sanığın yargılandığı dosya, mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Mahkeme, Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mehmet Aydın, duruşmada, tahliyeyi şart koşarak, "Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum" dedi.

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Çiftlik Bank ana davasının İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Mehmet Aydın savunmasında, bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değerinin müştekilerin zararını karşılayabileceğini belirtti. Aydın, "Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurtdışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi.

Fatih Aydın ise mahkemeye yaptığı savunmada, şirketlerin değerinin tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyayı mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderdi. Bu kararla birlikte, davanın seyrinde önemli bir aşamaya geçildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.