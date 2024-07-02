Suriyelilere yönelik saldırılarda gözaltına alınanlardan 285'inin suç kaydı çıktı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu duyurdu.

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Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, gözaltına alınanların çoğunun adli kaydı olduğuna dikkat çekti. İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

"Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası şahıs gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahısların ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."

Kayseri'de ne olmuştu?

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğuna taciz ettiği iddiaları hafta sonu ortaya atıldı.

Anadolu Ajansı, mahallede pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiğini bildirdi.

İddia sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği ise Suriyeli olduğu belirtilen şüphelinin, “Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz sonrası” gözaltına alındığını belirtti. Şüpheli daha sonra tutuklandı.

Ancak iddianın kent sakinleri arasında yayılması Suriyeli göçmenlere yönelik öfkeyi körükleyerek infiale neden oldu.

Sokaklarda gerginlik nasıl tırmandı?

Haberin duyulması sonrası, sokağa inen bazı kalabalık gruplar belli noktalarda toplandı.

Sosyal medyada, bazıları göçmen karşıtı slogan atan grupların sokaklarda yürüdüğü videolar paylaşıldı.

Eskişehir Bağları gibi Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde, işyerleri ve araçlar ateşe verildi ya da zarar gördü.

Gece sokağa dökülen mahallelilerin bazı dükkanları ateşe verdiği, bazıları araçları da parçaladığı görüntüler sosyal medyada yoğun olarak paylaşıldı.

Bölgeye gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaptığı açıklamada, “Mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında” diye konuştu, sokağa inen mahalleliye evlerine geçmeleri çağrısında bulundu.

Kayseri Valisi de sosyal medyadan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulundu ve kişinin gözaltına alındığı mesajı ile kalabalıkları yatıştırmaya çalıştı.

Gün ışığı ile paylaşılan görüntülerde sokaklarda tahrip edilmiş, ters çevrilmiş araçlar, dükkan ve eşyaların aldığı hasarın büyüklüğü dikkat çekti.

Şiddet olaylarında 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

Olaylar farklı illere de yayıldı, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de de gece boyu Suriyelilere ait bazı işyerleri hedef alındı.