MHP'li İsmail Özdemir'den Sinan Ateş cinayeti davası açıklaması: Mahçup olacaklar

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sinan Ateş davasına ilişkin gazeteci Sinan Bunhan'a konuştu. Özdemir, "Gerçekler ortaya çıktıkça MHP’yi ve Ülkücü Hareketi suçlayanlar mahcup olacaklar." dedi.

Ankara Çukurambar’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşması başladı.

Ateş cinayetini MHP'ye yıkmaya çalıyan çevrelere MHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması konuşuldu.

"ÜLKÜCÜ HAREKETİ SUÇLAYANLAR MAHÇUP OLACAKLAR"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sinan Ateş davasına ilişkin Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a demeç verdi.

Özdemir demecinde “Dava bugün başladı, sonuna kadar gidilsin. Katil kim ya da kimler araştırılsın. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim herhangi bir çekincemiz, korkumuz söz konusu değil. Gerçekler ortaya çıktıkça MHP’yi ve Ülkücü Hareketi suçlayanlar mahcup olacaklar. Biz mahkemeye yasal bir hakkımızla ilgili başvuruda bulunduk mahkemede kendi takdir hakkını kullandı bu doğal bir durumdur.” İfadelerini kullandı.