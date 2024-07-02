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19 yaşındaki genç, annesini öldüren babasını vurarak öldürdü

Kütahya'da, Mehmet Furkan Ş. (19), annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babası Ünal Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay, silah sesleri duyulması üzerine polisin eve gelmesiyle ortaya çıktı ve şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da bir genç, annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak’taki bir binanın dördüncü katından silah seslerinin duyulduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay esnasında evde bulunan şüpheli Mehmet Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, Ünal Koçer’in henüz belirlemeyen nedenle tartıştığı eşi Sevgi Koçer’i av tüfeğiyle öldürdüğü, Mehmet Furkan Ş'nin de annesini öldüren üvey babası Koçer’i tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ünal Koçer'in kuaförlük yaptığı, eşi Sevgi Koçer'in ise toplum sağlığı merkezinde ebe olduğu öğrenildi.

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