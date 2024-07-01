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Mert Müldür'den Avusturya maçı öncesi açıklamalar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın futbolcusu Mert Müldür, karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Euro 2024'te yoluna devam eden A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Mert Müldür basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak."

"AVUSTURYA'DA OYNAMA İHTİMALİM YOKTU"

"Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu."

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