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Hindistan'da ayin sırasında izdiham! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti.

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NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. Korkunç olayda 87 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.​​​​​​​

Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı. Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.

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