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Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu

Amasya'da bir kişi yaşadığı bağ evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi morga kaldırıldı.

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Veysel Yıldız'dan (59) bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Yıldız'ın Alpaslan mevkisinde bulunan bağ evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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