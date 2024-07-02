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Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı

Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelerin çocuklarının bakımına yönelik aylık 325 euro destek sağlanan projeye yapılan başvuru sayısını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirilen projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 kadın ile 3 bin 500 kadın bakıcısının istihdamı, 12 ay boyunca desteklenecek.

Annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 euro destek sağlanacak.

Projenin açılışı bugün yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), AB desteğiyle hayata geçirdiği, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II" için açılış programı düzenlendi.

"Açılış programını bugün gerçekleştirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." diyerek şu ifadelere yer verdi:

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik.

"Kadın istihdamı teşvik ediliyor"

Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.

"Projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı"

Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı.

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