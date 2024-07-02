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PKK'nın İsveç yapılanmasına darbe! Mardin'de yakalanarak sınır dışı edildi

PKK'nın İsveç yapılanmasına darbe! Mardin'de yakalanarak sınır dışı edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mardin İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson Mardin'de yakalanarak, sınır dışı edildi.

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Alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, MİT, Mardin İl Jandarma Komutanlığıyla düzenlediği ortak operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson'ı Nusaybin'de yakaladı. Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonla uzun süredir takip edilen Baransson, gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde "PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri" kabul etmediği öğrenildi.

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