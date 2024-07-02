BIST 10.384
DOLAR 32,65
EURO 35,13
ALTIN 2.446,54
HABER /  EKONOMİ

Deutsche Bank'tan yatırımcılara Türk lirası önerisi: Şimdi ya da asla

Deutsche Bank'tan yatırımcılara Türk lirası önerisi: Şimdi ya da asla

Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillerin yatırımcılar için son derece cazip bir giriş noktası sunduğunu açıkladı.

Abone ol

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Ekonomist Yiğit Onay ve Araştırmacı Ankit Jain'in kaleme aldığı "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda, marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu kaydedildi.

Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin hala son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz." denildi.

Notta, Türkiye'de enflasyonun mayısta yüzde 75,5 ile zirveye ulaşması sonrası gelecek aylarda güçlü bir dezenflasyon gerçekleşeceği ifade edilerek, yıllık enflasyonun ağustos sonunda yüzde 50 ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Zayıflayan iç talep, faiz artırımlarıyla daha sıkı kredi koşulları oluşması ve daha istikrarlı bir para biriminin enflasyonda aşağı yönlü döngüyü desteklediği de notta yer aldı.

Türk lirasındaki reel değerlenme ve iç talepte beklenen yavaşlamanın enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe katkıda bulunacağı belirtilen notta, "Ağustosta manşet enflasyonun yaklaşık 50'ye keskin şekilde düşmesi, hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinin çıpalanması için daha elverişli bir ortam yaratabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Araştırma notunda, yurt içi varlıklardaki arzın yaz döneminde düşük seyredeceği ve pozisyonlanmanın hala düşük seviyelerde olması, enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle tahvil getirilerinin daha cazip hale geleceği öngörülerek, Türk devlet tahvillerine yatırım önerisinde bulunuldu.

Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın İsveç yapılanmasına darbe! Mardin'de yakalanarak sınır dışı edildi
PKK'nın İsveç yapılanmasına darbe! Mardin'de yakalanarak sınır dışı edildi
Hindistan'da ayin sırasında izdiham! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da ayin sırasında izdiham! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu
Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu
Ersin Tatar'dan 'Kıbrıs adası hedef olabilir' uyarısı
Ersin Tatar'dan 'Kıbrıs adası hedef olabilir' uyarısı
Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
'MHP kapatılsın' ittifakı' mı kuruldu? Yıldıray Oğur'un yazısı olay oldu Zafer Şahin yazdı
'MHP kapatılsın' ittifakı' mı kuruldu? Yıldıray Oğur'un yazısı olay oldu Zafer Şahin yazdı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un 1/100.000'lik planlarını ilan edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un 1/100.000'lik planlarını ilan edeceğiz
Çiftlik Bank Davası'nda Mehmet Aydın'dan 'tahliye' şartı
Çiftlik Bank Davası'nda Mehmet Aydın'dan 'tahliye' şartı
Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi
Milli Savunma Bakanı Güler: "Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır"
Milli Savunma Bakanı Güler: "Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır"
Suriyelilere yönelik saldırılarda gözaltına alınanlardan 285'inin suç kaydı çıktı
Suriyelilere yönelik saldırılarda gözaltına alınanlardan 285'inin suç kaydı çıktı
Fenerbahçe, borsada rakiplerine fark attı
Fenerbahçe, borsada rakiplerine fark attı