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CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi

CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edilmesi sonrasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, çocuğun Suriyeli olmasına dikkat çekmesine yönelik eleştirilerde bulundu. Başarır, "Kayseri Valisi küçük çocuğun da Suriyeli olduğunu söyledi. Sayın Vali, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada tacize uğrayan bir çocuğun uyruğu tartışılmaz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, Kayseri'de tacize uğrayan çocuğun Suriyeli olduğuna dair ifadeleri nedeniyle istifa etmesi gerektiğini belirtti. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Başarır, valinin bu sözlerinin utanç verici olduğunu vurguladı.

Basın toplantısı öncesi danışmanlarının salona Türk bayrağı getirdiği Başarır, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili şunları söyledi: "Kayseri Valisi küçük çocuğun da Suriyeli olduğunu söyledi. Sayın Vali, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada tacize uğrayan bir çocuğun uyruğu tartışılmaz. Hangi uyruktan olursa olsun bir çocuğu taciz etmek, suçtur, ahlaksızlıktır, alçaklıktır. Bu ülkede bir valinin bunu söyleyebilmesi, utanç meselesi. O Vali istifa etmeli."

Başarır, olaylar sonrası tepki gösteren vatandaşları sağduyuya davet ederek, sığınmacı sorununun büyük bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyledi. "CHP grubu olarak bu sorunu çözeceğimize söz veriyoruz. Ama sağduyu çağrımızı yeniliyoruz" dedi.

Başarır, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına yapılan saldırıları kınadı ve bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Başarır, "Kıbrıs olaylarından bugüne kadar böyle bir şeyi gördüğümüzü hatırlamıyorum. Siz kimsiniz? Bu grubu eleştirdiğimiz zaman, 'Bunları beslemeyin, Suriye'yi karıştırmayın, bunları eğitmeyin, bunlara güç vermeyin' dediğimiz zaman; bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti, 'Onlar Kuvayimilliye ruhuyla toplanan gruplardır' demişti. Sayın Erdoğan, Kuvayimilliye bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Senin beslediğin gruplar, benim bayrağımı yıkmıştır. Çıkıp, bunun hesabını vermelisin" dedi.

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