AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü sunucu ile evleniyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV'de sunuculuk yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in MHP'ye yakınlığı ile bilinen BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan 30 yaşındaki Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

haberler.com'un haberine göre, diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve 56 yaşındaki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düğününün tarihi ise henüz belli değil.

Ecem Toplar kimdir?

Ecem Toplar, Türk televizyon sunucusu ve spikerdir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Toplar, haber sunuculuğu alanında tanınmış olup, çeşitli televizyon kanallarında çalışmıştır. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Ecem Toplar, son olarak BengüTürk TV'de sunuculuk yapmaktadır.