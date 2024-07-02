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New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor

New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor

ABD basınına konuşan İsrailli güvenlik yetkililerine göre, üst düzey ordu mensupları Hizbullah ile savaşa girme durumunda Gazze’de ateşkes istiyor.

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7 Ekim tarihinden itibaren binlerce ölüme sebep olan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail tarafına dünya kamuoyundan gelen ateşkes çağrıları etki etmezken, iç siyasette dengeler değişiyor.

Bu kapsamda İsrail'de kabine ve ordu arasında fikir ayrılıkları baş gösterdi...

İsrailli generaller ateşkes istiyor

The New York Times gazetesinin yaptığı habere göre; İsrailli üst düzey generaller, Gazze'de ateşkes istiyor.

Generalleri bu fikre iten en önemli etken ise Lübnan ile savaş durumu...

İsrailli askeri yetkililer, Lübnan’da Hizbullah’a karşı daha büyük bir savaş çıkmasına neden olması durumunda Gazze’de Hamas ile ateşkes sağlanması gerektiğini düşünüyor.

Rehinelerin serbest bırakılmasının en hızlı yolu ateşkes

Ateşkesin, Gazze’de rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasının da en hızlı yolu olacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Gazze’ye yönelik saldırıların asıl hedefinin Hamas’ın bertaraf edilmesi olduğu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ordu arasında var olan çatlağı büyüttüğü yorumu yapıldı.

"Hizbullah’la savaş durumunda toparlanmaya ihtiyaç var"

Gazeteye konuşan kaynağa göre; ateşkes, aynı zamanda yaklaşık 120 İsrailli rehineyi serbest bırakmanın da en iyi yolu.

İsrail’in son yıllarda yürüttüğü en uzun savaşta daha fazla savaş için elindeki ekipmanın eksik olduğu ifade edilen habere göre, generaller ayrıca Hizbullah’a karşı bir savaş çıkması durumunda ordunun toparlanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünde.

Yetkililer, Hamas ile sağlanacak bir ateşkesin ayrıca Hizbullah’la bir anlaşmaya varmayı da kolaylaştıracağını düşünüyor.

Ordu ateşkes istiyor ama Netanyahu isteksiz

Geçen yıla kadar İsrail’in ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Eyal Hulata, gazeteye yaptığı açıklamada, “Ordu, rehine anlaşmasına ve ateşkese tam destek veriyor.” diye konuştu.

Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Gazze’yi işgal etmeye ya da kontrolü alternatif Filistinli liderlere devretmeye isteksiz görünürken, ordu da enerjisinin ve cephanesinin yavaş yavaş tükeneceği ‘ebedi bir savaştan’ korkuyor.

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