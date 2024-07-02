Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'ya ilgi gösterdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Yusuf Yazıcı'yı da markaja aldığı iddia edildi.

Transferde en ciddi rakip Milan

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin işi resmiyete dökmesi durumunda ise en ciddi rakibinin Milan olacağı belirtildi.

Fonseca eski öğrencisini istiyor

Haberde Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf Yazıcı'yı İtalyan ekibine getirmek istediği öne sürüldü.

A Milli Takım'la EURO 2024'te boy gösteren Yusuf Yazıcı'nın son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

KAYNAK: NTV SPOR