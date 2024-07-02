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Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor

Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye'nin kurmayı düşündüğü nükleer enerji tesislerine ABD'nin de ilgi gösterdiğini, taraflar arasında görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi.

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Nükleer Santraller Zirvesi esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, "Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

Ceylan, iki ülke arasında resmi müzakere yürütülüp yürütülmediği ve görüşülen projelerin küçük mü büyük ölçekli mi olacağı sorusu üzerine, "Mevcut santral alanları veya yeni santral sahasını düşünebiliriz. Hem büyük ölçekli santral hem de küçük modüler reaktörler için ABD ile görüşüyoruz. Bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" dedi.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) olarak adlandırılan ve henüz geliştirme aşamasında bulunan küçük ölçekli santraller için görüştüğü biliniyor ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu.

DİKKAT ÇEKEN RUSYA DETAYI

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD ve diğer ülkelerle küçük modüler reaktörler (inşa etmek) hakkında konuştuğunu belirterek Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını söylemişti.
Ceylan, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci santral için Güney Kore ve Rusya, Trakya'daki üçüncü santral için Çinli SPIC ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Akkuyu'daki Rosatom tarafından inşa edilen 4,800 MW güçteki ilk santraldeki ilk reaktörün işletmeye alınması için bu yıl testlere başlanması planlanıyor. Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirerek arz güvenliğini artırmak için uzun vadede 20 bin MW kurulu güçte nükleer santral kurmak istiyor.

KAYNAK: REUTERS

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