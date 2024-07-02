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Babaannesini yaralayıp üvey Dedesini öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı

Babaannesini yaralayıp üvey Dedesini öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı

Nevşehir'de tartıştığı babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren E.Y. tutuklandı. Cinayetin ardından teslim olan E.Y.'nin yakınlarından üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp üvey dedesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli yakınları M.Y, M.Y, ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zanlı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuş, yakınlarından 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

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