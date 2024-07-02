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Hindistan'da şoke eden olay: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Hindistan'da şoke eden olay: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

EN AZ 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 116 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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