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Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ekmek fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı ve depodaki kasalar ile paletler zarar gördü.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çalkaya Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan ekmek fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir çalışanın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangında depodaki kasalar ve paletler zarar gördü.

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