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Merih Demiral attığı golle Milli Takım tarihine geçti

Merih Demiral attığı golle Milli Takım tarihine geçti

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan Milli Takım’da karşılaşmanın 1. dakikasında topu ağlara gönderen Merih Demiral, Milli Takımın Avrupa Şampiyonaları’ndaki en erken golünü kaydetti.

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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yıldız futbolcumuz Merih Demiral, ay-yıldızlılar adına rekor bir gole imza attı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde takipçiliğini konuşturan Merih Demiral, attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Merih Demiral'ın bu golü, A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonaları'nda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

İşte Merih Demirel'in golü

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