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Mert Günok'tan 90+4'te çeyrek finali getiren kurtarış!

Mert Günok'tan 90+4'te çeyrek finali getiren kurtarış!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kaleci Mert Günok ise 90+4'te kurtardığı inanılmaz pozisyon ile galibiyetin en büyük pay sahiplerinden oldu.

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EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın son dakikasında (90+4) kaleci Mert Günok inanılmaz bir kurtarışa imza atarak milli takımımızı son 8 takım arasına yazdırdı.

İşte Mert'in o kurtarışı

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