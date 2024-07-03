Mert Günok'tan 90+4'te çeyrek finali getiren kurtarış!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kaleci Mert Günok ise 90+4'te kurtardığı inanılmaz pozisyon ile galibiyetin en büyük pay sahiplerinden oldu.Abone ol
EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın son dakikasında (90+4) kaleci Mert Günok inanılmaz bir kurtarışa imza atarak milli takımımızı son 8 takım arasına yazdırdı.
İşte Mert'in o kurtarışı
MERT GÜNOKK!! TURNUVANIN KURTARIŞI!! pic.twitter.com/9yJZ1aDm3g— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024