Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım’a tebrik paylaşımı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Karşılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformundan Milli Takım’a tebrik mesajı paylaştı.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız, Leipzig stadında Avusturya ile karşılaştı. Merih Demiral'in attığı 2 golle karşılaşmayı 2-1 kazanan Bizim Çocuklar, turnuvada çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Milli Takım’ın bu zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya (X) hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. #BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024