İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyelilere vergi muafiyeti' iddiası ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi ödemedikleri iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda, Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyet veya ayrıcalığa sahip olmadığı ve vergi denetimlerinin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi ödemedikleri iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen paylaşımda, ilgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.