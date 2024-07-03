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"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlen "Narkoçelik-25" operasyonlarında 538 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 320 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkari, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır'daki operasyonlarda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Ayrıca 320 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonlara 765 ekip ve 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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