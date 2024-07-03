Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale kaldı. Maçı 1 asistle tamamlayan Arda Güler, futbol tarihine geçmeyi başardı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

Arda Güler (EURO 2024), Wayne Rooney (EURO 2004), Cristiano Ronaldo (EURO 2004)

Arda Güler, Avrupa Şampiyonası ilk maçımızda karşılaştığımız Gürcistan karşılaşmasında da fileleri havalandırarak, Ronaldo'ya ait olan rekoru kırmıştı. Arda, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.