Dünya, Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! 'Merih Demiral abarttı', 'Türkler, Merih'in rüya gecesinde..."
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti. Tarihi zaferin ardından tüm Avrupa manşetlerinde Türkiye'nin zaferine övgüler yağdırıldı.
Tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü kez çeyrek final heyecanı yaşayacak. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde gruptan çıkan Milli Takım, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.
EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselip Almanya'ya kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, cumartesi günü Hollanda karşısında bir kez daha son 4'e kalabilmek için mücadele edecek.
Tarihi zaferin ardından Avrupa'da tüm manşetler, A Milli Takımımızın gösterdiği performansı konuştu. İşte Avrupa'dan çarpıcı manşetler...
'DURDURULAMAZ VURUŞU KORNERE ÇELDİ'
Nachrichten (Avusturya): Mert Günok, Baumgartner'in aslında durdurulamaz olan kafa vuruşunu bir şekilde kornere çelmeyi başarınca Avrupa Şampiyonası rüyamız sona erdi.