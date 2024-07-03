Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi haziran ayında TÜFE'nin yüzde 2,28 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 72,68 seviyesinde hesaplanması yönündeydi.

TÜFE, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 75,45'e çıkarak zirveye ulaşırken; haziran ayı itibarıyla ise, aylık bazda enflasyonun artış hızında yavaşlama bekleniyordu. Öte yandan uzmanlar, aylık bazda yüzde 2'nin altında gelen enflasyon verisinin, piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını vurguluyor.

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. TÜFE, mart ve nisan ayında sırasıyla yüzde 3,16 ve 3,18 artarken; mayısta yine beklentileri aşarak yüzde 3,37 olmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: