BIST 10.613
DOLAR 32,56
EURO 35,05
ALTIN 2.451,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu

İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu

Doğuştan işitme engelli 14 aylık Ukraynalı Leia Dynnyk, tedavi için geldiği İzmir'de duymaya başladı.

Abone ol

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çifti, bebekleri Leia'nın tedavisi amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi.

Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

"Yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor"

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor." dedi.

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması
"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı
Merih Demiral attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle sevindi
Merih Demiral attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle sevindi
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Vincenzo Montella'dan Avusturya maçı yorumu
Vincenzo Montella'dan Avusturya maçı yorumu
İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyelilere vergi muafiyeti' iddiası ile ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyelilere vergi muafiyeti' iddiası ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım’a tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım’a tebrik paylaşımı