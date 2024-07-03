EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. Türkiye, son 16 turunda Avusturya engelini 2-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi. Ferdi Kadıoğlu, göstermiş olduğu performansla Avrupa çapında ses getirdi.

Abone ol

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. Türkiye, son 16 turu maçında Avusturya'yı Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken; Ferdi Kadıoğlu da göstermiş olduğu performansla alkış topladı. Fenerbahçe'nin yıldız sol beki, EURO 2024'e de damga vurmuş durumda. Ferdi, EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu konumunda.

Ferdi Kadıoğlu aynı zamanda en çok şans yaratan oyuncular listesinde Hollandalı yıldız Cody Gakpo ile birlikte zirveyi paylaşıyor.