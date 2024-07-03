Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayın enflasyonunun yüzde 2.5 olarak açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayına ilişkin alacakları zam farkı belli oldu.

Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Refah payı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.

Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağına girmedi.