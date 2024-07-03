BIST 10.590
DOLAR 32,57
EURO 35,04
ALTIN 2.452,54
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayın enflasyonunun yüzde 2.5 olarak açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayına ilişkin alacakları zam farkı belli oldu.

Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Refah payı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.

Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağına girmedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması
"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı
Merih Demiral attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle sevindi
Merih Demiral attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle sevindi
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de