Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO2024'te A Milli Takımımıza elendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Gürcistan ve Çekya maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetlerimizde pay sahibi olan Mert Günok, Avusturya karşısında da kalesinde devleşti. 51. dakikada Stefan Posch'un savunmamızın arkasına attığı topta Marko Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı.

A Milli Takımımız'da Mert Günok, müsabakanın 90+4. dakikasında Christoph Baumgartner'in çok yakın bir mesafeden yaptığı kafa vuruşunda yaptığı hayati kurtarışla Avusturya'nın hocasını da etkiledi.

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye mağlubiyeti ardından konuştu.

Maçın uzatmalara gitmesi halinde tur atlayacaklarını söyleyen Rangnick, "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." dedi.

Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.

Gordon Banks, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiliz Milli Takımı'nın kalesini korudu ve efsaneleşen bir performansa imza attı.