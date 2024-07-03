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Haziranda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "patates" oldu

Haziranda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "patates" oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 12,71 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyat artışını yüzde 12,69 ile su (şebeke suyu), yüzde 8,47 ile taze meyveler izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 6,67 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 6,15 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 5,94 ile ekmek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,57 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,29 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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