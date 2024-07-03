BIST 10.590
DOLAR 32,57
EURO 35,04
ALTIN 2.452,54
HABER /  POLİTİKA

MHP Sinan Ateş cinayeti davasına neden katılmak istedi? Feti Yıldız açıkladı

MHP Sinan Ateş cinayeti davasına neden katılmak istedi? Feti Yıldız açıkladı

Sinan Ateş cinayeti davasına katılma talebi reddedilen MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Abone ol

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş davasına katılma talebi reddedilen MHP, neden davaya katılma talebinde bulunulduğunu Türkiye gazetesine açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin söz konusu suçtan zarar gördüğünü belirterek, zarar görenlerin, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 237. maddesi uyarınca kovuşturmanın her aşamasında davaya katılabilmesinin hüküm altına alındığını hatırlattı.

İki avukat ile duruşmayı takip ettiklerini belirten Yıldız, MHP’nin davaya katılma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek “Mahkemeye sunulan dilekçede 17 aydır MHP’ye iftira ve isnatta bulunanların tek tek isimleri yer alıyor. Bu 154 kişinin dinlenmesini, kimin elinde ne varsa mahkemeye getirmesini ve açıklamasını istedik. MHP’nin bu konuda saklayacağı bir şey yok. Televizyonlarda, sosyal medyada mahkemeler kurarak gerçekler bulunmaz. Gerçekler, adliyelerde, duruşma salonlarında açığa çıkar” dedi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Cem Kaya ise “Başından beri MHP’nin tüzel kişiliği, Ülkü Ocakları ve Cumhur İttifakı hedef hâlinde. MHP’nin talebinin kabul edilmesi gerekiyordu” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı
CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor
CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Arda Güler'den bir rekor daha! Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Mehmet Şimşek'ten çok sert talimat! Yüzde 30'u aşamaz
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması
Arda Güler'den galibiyet sonrası olay yaratacak 'İntikam' açıklaması