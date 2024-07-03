ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 4,27 artarken E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde113,08 oldu.

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayınladı. E-TÜFE Haziran ayında yüzde 4,27 artarken enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG'ın verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 5,66, 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.

Öncü göstergeler de haziran ayında enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziranda önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 3,85 artmıştı. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranı perakendede yüzde 82,14, toptan eşyada yüzde 60,49 olarak gerçekleşmişti.