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CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor

CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor

CHP Lideri Özel, CHP'li belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulaması başlatılacağını açıklayarak "Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulaması başlatılacağını açıkladı.

Özel, "CHP'li tüm belediyelerimizde 'Emekli Halk Kart' uygulamamızı başlatıyoruz. Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez" açıklamasında bulundu.

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