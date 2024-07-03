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Bakan Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum! "Dezenflasyon süreci başladı"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum! "Dezenflasyon süreci başladı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı güncel rakamlara göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Enflasyon eğilimindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı." ifadesini kullandı.

Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı, programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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