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Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

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Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

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Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

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Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi...

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Zamlı memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaşlar

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
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