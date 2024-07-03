BIST 10.543
DOLAR 32,58
EURO 35,04
ALTIN 2.455,85
HABER /  GÜNCEL

Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

Abone ol

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.

Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getirilmişti.

İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu?
Haziranda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "patates" oldu
Haziranda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "patates" oldu
MHP Sinan Ateş cinayeti davasına neden katılmak istedi? Feti Yıldız açıkladı
MHP Sinan Ateş cinayeti davasına neden katılmak istedi? Feti Yıldız açıkladı
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı
CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor
CHP'li belediyelerden yeni uygulama: Emekli Halk Kart geliyor
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick: "Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı"
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
Haziran ayı enflasyonu açıklandı enflasyonda sürpriz düşüş
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
EURO 2024'te gündem Ferdi Kadıoğlu
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı
Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı