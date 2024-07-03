Cem Küçük 'isteyen esnafa sorabilir' dedi Suriyeli yazısı dikkat çekti

Gazeteci Cem Küçük, Kayseri'deki olaylarla birlikte Suriyeli ve Arap düşmanlığının körüklenmesine tepki gösterdi. Küçük, "Suriyeli ve Afganlar gitse bazı sektörlerde çalışacak adam bulamazsınız. İsteyen esnafa sorabilir. Arap turistler gelmese bazı esnaf iş yerlerini kapatır." dedi.

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Kayseri’de geçtiğimiz pazar gecesi Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddia sonrasında kalabalık gruplar belli noktalarda toplanarak yabancı uyruklulara ait olduğu belirtilen işyerlerine ve araçlara hasar verdi.

Provokatif eylemler sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 474 kişiden 285'inin sabıka kaydı çıktı.

"Suriyelilerin ve Arapların bu ülkeye çok katkısı var"

Kayseri'de yaşanan olayları Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Nedir sizin bu Arap ve Suriyeli düşmanlığınız? " başlıklı yazısında böyle değerlendirdi:

"Bu ülkede maalesef ciddi bir Arap ve Müslüman düşmanlığı var. Başkasına ses etmezler ama Arap oldu mu, kışkırtıcılığı severler. Mülteciler ülkelerinde savaş olduğu için buraya geldiler, keyfîlikten değil. Siz mültecilere karşı olabilirsiniz ama ırkçılık yapamazsınız. Araplara düşmanlık edemezsiniz. Maalesef bu ülkeye turist olarak gelen Araplara bile düşmanlar. Yarın bir gün iktidara sizin partileriniz gelse bile mültecileri göndermek kolay değil. İsteyen gider ama istemeyeni gönderemezsiniz. Barış olmadan giderlerse o insanları ölüme gönderirsiniz!.. Türk halkının çoğunluğu ırkçı değildir ama insanları provoke eden ırkçılar var. Onlara da hukuken gereken yapılıyor...

Suriyelilerin ve Arapların bu ülkeye çok katkısı var. Dünyanın her yerinde mülteciler suça pek bulaşmazlar. Rakamlar ortada. Bütün Arapları bal gibi düşman gösteriyorsunuz. Suriyeli ve Afganlar gitse bazı sektörlerde çalışacak adam bulamazsınız. İsteyen esnafa sorabilir. Arap turistler gelmese bazı esnaf iş yerlerini kapatır. Hatta bazı alışveriş merkezleri kapanır. İnanmayan sorabilir..."