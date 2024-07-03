Endonezya'da 9 metrelik piton, 36 yaşındaki kadını yuttu

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde 9 metre uzunluğunda pitonun, bir kadını yuttuğu bildirildi.

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The Sun gazetesinin haberine göre, Güney Sulawesi eyaletinin Siteba köyünde 36 yaşındaki Siriati, dün sabah saatlerinde hasta çocuğuna ilaç almak için evinden ayrıldı.

Siriati'nin evine dönmemesi üzerine polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Siriati'nin kocası Adiansa, evden 500 metre ileride eşinin terlikleri ve pantolonunu buldu.

Polis yetkilileri, terliklerin bulunduğu bölgeye 10 metre mesafede 9 metrelik bir piton olduğunu fark etti. Pitonun gövdesinin çok şişkin olduğunu fark eden yetkililer, vahşi hayvanın Siriati'yi yutmuş olabileceğinden şüphelendi.

Köylülerin yardımıyla öldürülen pitonun karnından Siriati'nin cansız bedeni çıkarıldı. Siriati, son 24 günde piton tarafından yutularak hayatını kaybeden ikinci kadın oldu.

9 Haziran'da Güney Sulawesi eyaletinin Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadının cesedi, 5 metrelik pitonun içinden çıkarılmıştı: