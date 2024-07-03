Reuters'tan 'Suriye' iddiası: Türkiye kapıları kapattı

Suriyeli bir şahsın bir çocuğa tacizi sonrası artan gerilim, Suriye'nin ana sınır kapılarına yansıdı. Reuters'ın haberine göre; Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattı.

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Türkiye-Suriye sınırında son günlerde yaşanan gerginlikler, Orta Doğu'nun gündem maddelerinden biri haline geldi.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir muhalif kaynak ve bölgede yaşayanlar, Türkiye'nin salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattığını ifade etti. Çatışmalar sonucunda en az dört kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ise Suriyeli bir sahsın, bir çocuğa istismar uygulaması yerel halk arasında büyük infial yaratmıştı. Bu olayın ardından toplanan kalabalık grup, Danışmentgazi Mahallesi'ndeki Suriyeli işyerlerine ve araçlara saldırarak bazı işyerlerini yakmıştı.

Türkiye'nin sınır bölgelerinde artan gerilimin arka planında, Suriye Milli Ordusu (ÖSO) güçlerinin Türk bayrağını yakması da dikkat çeken bir olay olarak öne çıktı.