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ÖTV zammında oran netleşti! Akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe zam

ÖTV zammında oran netleşti! Akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe zam

Beklenen kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memurların alacağı zam oranı kesinleşti. Kesinleşen başka zam haberi de motorin, otogaz, benzin, sigara ve alkol için oldu. 5 ürün kalemine ÖTV zammı geliyor!

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Benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole peş peşe zam geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,38 arttı. Zamlarda etkili olan 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 oldu. Yİ-ÜFE sonrası Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 19.49 zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorine zam

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre litrede motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL, otogazda 7,26 TL olan maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Bunlara yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş, otogaza 1 lira 70 kuruş zam geldi.

Sigara gibi alkol fiyatlarında da ÖTV artışı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar zam gelmesi halinde bir paket sigaranın 7 ila 10 lira arasında artması bekleniyor. Sigara gibi alkol fiyatlarında da ÖTV artışı 1 litre rakı 1200 liraya yaklaşmış olacak.

ÜFE beklentisi neydi? 

TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olması bekleniyor.

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