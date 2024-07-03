Ermeni soykırımı tezlerini uyarı ve cezalara rağmen devam ettiren Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve idari para cezası verilen Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiğini bildirdi.

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RTÜK'ten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda ele alınan konulardan birinin Açık Radyo olduğu belirtildi.

Açık Radyo'nun, Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, radyonun en son verilen 5 kez program durdurma müeyyidesine rağmen yayınlarına devam ettiğinin tespit edildiği ve en ağır yaptırımın uygulandığı aktarıldı.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmünün üst kurul tarafından hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun'un 33. maddesindeki 'Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır' hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı."