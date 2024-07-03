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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

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