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Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya

Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya

Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'a geçen kullanıcılara "İlk 4 Ay Bizden" kampanyasını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, tüm alışverişlerde kargo bedava, üyelik boyunca hediye BluTV üyeliği ve tüm alışverişlerden yüzde 3 kazanç gibi birçok avantaj sunduğu sadakat programı Hepsiburada Premium'un yeni kampanyasını paylaştı.

İlk 4 Ay Bizden kampanyasıyla Premium'a yeni geçen kullanıcılar, 4 aylık üyelik ücretini "Hepsipara" olarak Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecek.

Aylık 39,90 lira olan Premium'a geçen kullanıcılar, yapacakları ilk alışverişte o ayın üyelik ücretini Hepsipara olarak da kazanacak.

Premium kullanıcılarını, ücretsiz randevulu teslimat, ücretsiz kapında iade, Petrol Ofisi'nden 5 kat puan kazanımı, Enterprise araç kiralamada yüzde 35 indirim gibi fırsatlar da bekliyor.

Hepsiburada'dan ayda ortalama 4 sipariş veren Premium'lu bir kullanıcı 179,60 lira kargo tasarrufu, 79,08 lira Hepsipara kazancı, 179,90 lira değerinde hediye BluTV üyeliği ve 4 Premium kampanyasından 105 lira tasarruf edebiliyor.

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